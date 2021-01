Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Krise deutlich gefallen, nicht aber so kräftig wie zwischenzeitlich befürchtet. Das Minus betrug insgesamt 7,3 Prozent auf 682,3 Milliarden Euro, wie das Bundesfinanzministerium im jüngsten Monatsbericht mitteilte. Gegenüber 2019 fehlen damit 53,5 Milliarden Euro. Im Dezember 2020 gab es nur noch einen überraschend geringen Rückgang von gut zwei Prozent auf 93,3 Milliarden Euro.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA prüft heute den Zulassungsantrag für den Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns Astrazeneca. Sollte sie grünes Licht geben, will die EU-Kommission das Vakzin mit dem Namen "Covishield" schnell zulassen. Nach den Corona-Impfstoffen des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer sowie des US-Unternehmens Moderna käme damit in Deutschland und den anderen EU-Staaten bald ein drittes Vakzin gegen Sars-CoV-2 hinzu.



Das zusammen mit der Universität Oxford entwickelte Vakzin hat den Vorteil, dass es deutlich billiger und leichter zu lagern ist als die bereits in der EU zugelassenen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Allerdings gibt es offenbar nicht genug Daten zur Wirksamkeit bei älteren Menschen. Zudem streiten der Hersteller und die EU über die Liefermengen.