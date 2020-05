Viele Freibäder und Badeseen in Thüringen sind vorbereitet, um in die verspätete Saison zu starten. Doch längst nicht alle Bäder werden tatsächlich zum 1. Juni öffnen, was sie dann laut neue Pandieme-Verordnung dürften. Während die Betreiber in Erfurt und Jena planen, einzelne Freibäder, am Montag zu öffnen, will die Stadtwirtschaft Weimar erst kommende Woche ein Öffnungsdatum mitteilen. Auch in Schwarza im Kreis Schmalkalden-Meiningen und anderen Orten steht noch nicht fest, wann es weitergeht. Voraussetzung sind Hygiene-Konzepte für jede Einrichtung. Einen Leitfaden dazu bietet das Landesamt für Verbraucherschutz.