08:11 Uhr | Curevac erwartet schnelle Resultate

Der Leiter der ersten klinischen Studie zu einem Coronavirus-Impfstoff der Firma Curevac rechnet bereits in zwei Monaten mit ersten Ergebnissen. "Das wird ziemlich fix gehen", sagte Professor Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Uniklinik Tübingen, wo der Wirkstoff getestet wird. Die Untersuchung mit Probanden seien am Donnerstag angelaufen. Zwei Monate habe die Vorbereitung der Studie mit rund 30 Mitarbeitern gedauert.

05:30 Uhr | Wirtschaftskonferenz zur Lage in Sachsen

In Radebeul bei Dresden wird heute über Mittel und Wege beraten, der sächsischen Wirtschaft in der Krise zu helfen. Es soll auch um Hilfsmaßnahmen auf Landes- und Bundesebene und der EU gehen. Dabei sind auch Ministerpräsident Michael Kretschmer und Finanzminister Hartmut Vorjohann (beide CDU), Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sowie die Präsidenten der Handwerkskammern, der Industrie- und Handwerkskammern und die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft. Bis Ende Juni will die Landesregierung ein eigenes Konjunkturpaket unter dem Motto "Sachsen startet durch" auf den Weg bringen.

04:48 Uhr | Weitere Testergebnisse in Göttingen erwartet

Nach einem neuen größeren Coronavirus-Ausbruch in Göttingen mit rund 100 Infizierten werden am Freitag weitere Testergebnisse erwartet. Etwa 60 Befunde stünden im Zuge der großen Testaktion noch aus, teilte die Stadt mit. Um die Infektionskette zu unterbrechen, stellte sie einen ganzen Gebäudekomplex unter Quarantäne. Rund 700 Bewohner sind betroffen. Der Wohnkomplex gilt als ein sozialer Brennpunkt der Stadt. Erst vor wenigen Wochen hatte eine größere Infektionswelle in der Stadt zu Schulschließungen und Sportverbot geführt.

04:01 Uhr | Meidinger kritisiert die Kultusminister