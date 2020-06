Trotz jüngster Meldungen über lokale Ausbrüche scheinen etwa 75 Prozent der Deutschen nach wie vor nicht zu fürchten, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Das geht aus dimap-Umfragen zum ARD-DeutschlandTrend hervor. Befragt am 23. und 24. Juni, lag der Anteil der Teilnehmer, die sich große oder sehr große Sorgen machten, bei 24 Prozent. Mitte März hatte diese Zahl mit 55 Prozent ihren bisher höchsten Stand erreicht. Anfang Mai sank sie, auf seither stabil ein Viertel. Am 23. Juni waren nach dem Ausbruch im Fleischwerk von Tönnies in Nordrhein-Westfalen wieder härtere Schutzmaßnahmen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf verhängt worden.