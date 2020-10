Die Zahl der Sars-Cov-2-Neuinfektionen in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Nach den Daten des Risklayer-Projekts der Uni Karlsruhe wurden bis Freitagmorgen 7.058 neue Fälle gemeldet. Aktuell sind demnach mehr als 49.000 Menschen infiziert. In Sachsen wurden 249 neue Ansteckungen registriert, in Sachsen-Anhalt 44 und in Thüringen 76.



Das Robert Koch-Institut meldete Morgen sogar 7.334 neue Fälle innerhalb eines Tages. Der Unterschied bei den Daten kommt zustande, weil beim RKI noch Nachmeldungen berücksichtigt wurden.