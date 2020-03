In der Coronavirus-Krise streben Bund und Länder einem Medienbericht zufolge eine Ausweitung der Testkapazitäten für Infektionen mit dem Virus an. Die "Bild"-Zeitung zitiert aus einem internen Beschlussprotokoll einer Telefonkonferenz zwischen Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) und den Chefs der Staatskanzleien der Länder, die am Mittwoch stattgefunden habe. Darin heiße es: "Bund und Länder stimmen darüber ein, die Kapazitäten zur Testung auf das neue Corona-Virus deutlich zu erhöhen." Die jüngsten internationalen und heimischen Erfahrungen mit der Corona-Pandemie zeigten, dass die schnelle Verfügbarkeit von Testungen auf das Coronavirus wesentlich für die Eindämmung und schnelle Behandlung der Kranken sei. In dem Bericht heißt es weiter, die Ausweitung der Kapazitäten solle laut Beschluss durch eine "Hochdurchsatz-Methode" aus der Pharma-Forschung oder durch die Nutzung von Laboren aus der Tiermedizin erreicht werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel möchte noch nicht über eine Lockerung der Ausgehbeschränkungen diskutieren. Es sei dafür noch nicht der Zeitpunkt gekommen, sagte Merkel nach dem Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Sie müsse die Bevölkerung um Geduld bitten. Die Inkubationszeit dauere mindestens fünf Tage und könne bis 14 Tage dauern, sagte Merkel. Nachdem die am vergangenen Sonntag beschlossenen Maßnahmen erst am Montag in weiten Teilen Deutschlands in Kraft getreten seien, sei man noch nicht in dem Bereich, in dem man sehen könne, ob sie wirkten. Es gelte weiter daran zu arbeiten, dass das Gesundheitssystem nicht durch eine zu hohe Zahl an Infizierten überfordert werde.