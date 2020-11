Die Evangelische Kirche in Deutschland will trotz Corona-Krise in der Weihnachtszeit Gottesdienste durchführen. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm sagte MDR AKTUELL, die Gemeinden hätten Ostern bereits Erfahrungen gesammelt und kreative Formate entwickelt. Darauf wolle man in der Weihnachtszeit aufbauen. So könnten Gottesdienste im Freien gefeiert werden - notfalls in Ski-Unterwäsche und mit großen Sicherheitsabständen. Wichtig ist laut Bedford-Strohm, dass Menschenleben nicht gefährdet werden. Er kündigte außerdem an, Kulturschaffende zu unterstützen. Sie könnten in den Gottesdiensten gegen Honorar Musik machen oder Weihnachtsgeschichten vorlesen.