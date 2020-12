Die Infektionszahlen in den Kindertagesstätten gehen nach Angaben von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zurück. In der Altersgruppe von null bis fünf Jahren liege die Zahl der Neuinfektionen "im bundesweiten Durchschnitt bei 59 pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen", sagt die SPD-Politikerin den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Um den hohen Infektionszahlen entgegenzuwirken, beginnen heute Schnelltests in mehreren sächsischen Gemeinden. So sind die Bewohner von Räckelwitz im Landkreis Bautzen aufgerufen, sich kostenlos und freiwillig untersuchen zu lassen. Auch in Rathmannsdorf in der Sächsischen Schweiz sollen die knapp 1.000 Einwohner möglichst an den Antigen-Schnelltests teilnehmen. Laut Gesundheitsministerium soll dadurch die hohe Dunkelziffer an Infektionen aufgedeckt werden. Sachsen gilt zurzeit als Hotspot in Deutschland.