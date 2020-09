Auf den Intensivstationen deutscher Krankenhäuser liegen im Moment knapp 230 Corona-Patienten. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen wird künstlich beatmet. Das geht aus dem DIVI-Melderegister hervor, an dem das Robert-Koch-Institut beteiligt ist. In Mitteldeutschland werden demnach nur wenige Covid-19-Patienten behandelt. Auf den Intensivstationen in Sachsen befinden sich sechs und in Thüringen drei Patienten, in Sachsen-Anhalt gar keiner. Das RKI weist im Zusammenhang mit dem Melderegister aber daraufhin, dass nicht alle Krankenhausstandorte täglich ihre Zahlen weitergeben.