Coronavirus Ticker: Bundeszahnärztekammer – Arztbesuche nicht verschieben

Nach der Übertragungspanne von Testergebnissen in Bayern erklärt MDR AKTUELL das Procedere für Reiserückkehrer in Sachsen: So haben Urlauber nach der Einreise drei Tage Zeit einen Abstrich vornehmen zu lassen. Bis ein Ergebnis vorliegt, könnten 24 bis 36 Stunden vergehen. Ist der Test positiv ausgefallen, wird das Gesundheitsamt informiert, das den Betroffenen ermittelt.



In Sachsen habe es bisher kaum Pannen gegeben, erklärt Klaus Heckemann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen.