Die USA haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereits mehr als zwei Millionen Menschen auf das neuartige Coronavirus getestet. Das sei ein wichtiger Meilenstein. "Wir haben das beste Test-System in der ganzen Welt", sagte Trump. Bis Montag vergangener Woche hatten die USA bereits rund eine Million Menschen getestet. Gouverneure einiger Bundesstaaten beklagen jedoch, dass es immer noch nicht genug Tests gebe.

Vertreter des Europaparlaments haben sich erleichtert darüber gezeigt, dass die EU-Finanzminister sich nach tagelangem Ringen auf ein Hilfspaket zur Unterstützung von Mitgliedstaaten in der Corona-Krise geeinigt haben. Die Vorschläge gingen "in die richtige Richtung", schrieb Parlamentspräsident David Sassoli auf Twitter. "Wir hatten recht dabei, Europa zu vertrauen." Die Fraktionschefin der Sozialdemokraten, die Spanierin Iratxe García Pérez, sprach von einem "guten Signal", dass die EU die Pandemie solidarisch bekämpfen wolle. Die Finanzminister hatten kurz zuvor ein Paket im Umfang von einer halben Billion Euro beschlossen .

Die Bundesregierung rechnet nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Focus" damit, dass Hunderte bedrohte Unternehmen in Deutschland den Staat um eine zeitlich begrenzte Beteiligung bitten werden. Allein aufgrund der zahlreichen aktuellen Voranfragen lasse sich auf eine hohe Zahl schließen, zitiert das Magazin aus Kreisen der Bundesregierung. Möglicherweise werde der Staat sich sogar bei mehr als 1.000 Unternehmen beteiligen, wenn der Shutdown der Wirtschaft länger andauern sollte. Grundlage für die vorübergehenden Staatsbeteiligungen ist das Ende März verabschiedete Gesetz über den Wirtschaftsstabilitätsfond.

Südafrika hat die Ausgangssperre um zwei Wochen verlängert. Für eine "endgültige Analyse" der Epidemie in Südafrika sei es noch zu früh, doch es gebe Hinweise darauf, dass die Maßnahmen wirksam seien, sagte Präsident Cyril Ramaphosa. Die strikten Einschränkungen sollten ursprünglich nur drei Wochen dauern und Mitte April enden. Insgesamt haben sich nach offiziellen Angaben bislang 1.934 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 18 Menschen starben. Südafrika ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land in Afrika, gefolgt von Algerien mit 1.666 Infektionsfällen.