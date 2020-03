07:15 Uhr | Scholz für staatliche Beteiligung an Großkonzernen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz stellt großen Konzernen wie der Lufthansa eine staatliche Beteiligung in Aussicht, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Der SPD-Politiker sagte am Abend im ZDF, der Bund garantiere über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Liquidität für die Unternehmen. Dies könne durch Programme ergänzt werden, bei denen die Regierung Eigenkapital zuschieße. Damit würde man sich zeitweilig an solchen Unternehmen beteiligen.

07:10 Uhr | Sachsen-Anhalt finanziert Kitas nur unter Voraussetzungen weiter

In der Corona-Krise übernimmt Sachsen-Anhalt auch weiterhin seinen Anteil an der Finanzierung der Kitas im Land – allerdings nur, wenn es eine Notbetreuung gibt und dafür Personal vorgehalten wird. Das hat das Sozialministerium mitgeteilt.



Das Land gehe von einer ebenso uneingeschränkten Zahlungspflicht der Landkreise und kreisfreien Städte sowie der Gemeinden aus. Das Ministerium betonte außerdem, dass Träger, die selbst keine Notbetreuung zur Verfügung stellen, für die entsprechende Zeit keine Zuschüsse von Land und Landkreis erhalten.

07:06 Uhr | Ramelow will vorerst bestehende Einschränkungen durchsetzen

Thüringes Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht Ausgangssperren im Moment noch skeptisch. Ramelow sagte MDR AKTUELL, erst einmal werde das öffentliche Leben heruntergefahren. Er sei sich mit seinen Kollegen in Sachsen und Sachsen-Anhalt einig, die bestehenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie durchzusetzen. Es gehe darum, Leben zu schützen. Deshalb seien Ansammlungen in Parks oder anderswo nicht hinzunehmen.



Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Sonntag beraten, ob die Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus verschärft werden müssen. Mehrere Regierungschefs hatten am Donnerstag mit Ausgangssperren gedroht. In Freiburg i. Br. gilt ab Samstag eine eingeschränkte Ausgangssperre. Bodo Ramelow will vorerst keine Ausgangssperren. Bildrechte: dpa

06:57 Uhr | Bundeswehrsoldaten in Frankenberg infiziert

In der Kaserne im sächsischen Frankenberg haben sich mehrere Bundeswehrsoldaten mit dem Coronavirus infiziert. Das hat ein Bundeswehrsprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigt. Über die Zahl der Infizierten machte er aufgrund der sich ständig ändernden Lage keine Angaben. Betroffene und Kontaktpersonen befänden sind in Quarantäne.



Nicht zwingend benötigtes Personal arbeite von zu Hause aus. Teile der Frankenberger und der Marienberger Brigade hatten zuletzt die Hilfsaktion im Grenzstau an der A4 unterstützt. Der Stau hatte sich in der Nacht zu Freitag aufgelöst.

06:37 Uhr | Stau an polnischer Grenze aufgelöst

Der Stau auf der Autobahn 4 in Richtung deutsch-polnischer Grenze hat sich in der Nacht zu Freitag vorerst aufgelöst. Am Donnerstagabend hatte der Stau noch eine Länge von etwa 20 Kilometern und sich dann gegen Mitternacht ganz aufgelöst, wie ein Sprecher der Polizei Görlitz am Freitag sagte. Grund dafür sei eine Lockerung der polnischen Grenzkontrollen.

Da am Freitag mit einem erhöhten Reiseaufkommen durch Pendler gerechnet wird, kann sich die Situation an den Grenzübergängen aber durchaus auch wieder verschärfen.

06:34 Uhr | Freiburg verhängt "Ausgangssperre"

Die Stadt Freiburg erlässt wegen der Corona-Pandemie eine Ausgangssperre für größere Gruppen. Ein sogenanntes Betretungsverbot für öffentliche Orte soll von diesem Samstag bis zum 3. April gelten, wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte.



Dabei handelt es sich nicht um eine generelle Ausgangssperre, wie eine Sprecherin erklärte. Wer sich im Freien aufhalten möchte, dürfe das allein, zu zweit oder mit Personen, die im eigenen Haushalt lebten. Man dürfe zudem weiterhin zur Arbeit oder zum Arzt gehen sowie Lebensmittel einkaufen.