In Deutschland sind gestern 23.676 Neuinfektionen gemeldet worden, so viele wie noch nie an einem Tag. Damit sind nach Daten des Risklayer-Projekts an der Universität Karlsruhe bundesweit insgesamt bislang 878.209 Ansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 bestätigt. Knapp 236.000 Fälle sind aktiv.



In Mitteldeutschland sind bisher etwa 61.500 Infektionen erfasst, ein Drittel davon sind aktiv. In Sachsen gibt es knapp 40.000 bestätigte Ansteckungen (+1.188/14.700 aktiv), in Thüringen etwa 12.300 (+422/3.600) und in Sachsen-Anhalt mehr als 9.400 (+291/2.600).