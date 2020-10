In Argentinien ist die Zahl der Coronavirus-Todesfälle am Donnerstag (Ortszeit) um rund 3.000 auf nun 20.288 nach oben korrigiert worden. Grund ist nach Angaben der Zeitung "Clarín" eine neue Zählweise der Provinzregierung. Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag zudem weitere 14.000 Neuinfektionen.

US-Präsident Donald Trump begibt sich nach einem positiven Test einer seiner Mitarbeiterinnen in Quarantäne. Dort wolle er auf das Ergebnis seines Tests warten. Wie er am Donnerstagabend auf Twitter schrieb, gilt das auch für seine Ehefrau Melania. Zuvor hatte Trump in einem Interview gesagt, dass seine Beraterin Hope Hicks positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Medienberichten zufolge war sie am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine zum TV-Duell nach Cleveland gereist.