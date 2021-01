Coronavirus-Pandemie Ticker: EU-Staaten wollen Grenzen vorerst offen halten

Die EU-Länder wollen schärfere Einreisebestimmungen unsetzen. Wer aus einem Hochrisikogebiet kommt, soll einen Negativtest vorlegen und in Quarantänte geschickt werden können. Die Grenzen bleiben offen. Laut dem ARD-Deutschlandtrend sinkt die Zustimmung für das Krisenmanagement von Bund und Ländern. In Deutschland starben bereits mehr als 50.000 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.