Oppositionsparteien in Brasilien haben gemeinsam die Amtsenthebung von Präsident Jair Bolsonaro beantragt. Sie werfen ihm unter anderem vor, die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie gefördert zu haben. Die Zeitung "Estado de São Paulo" zitierte Arbeiterpartei-Chefin Gleisi Hoffmann: "Bolsonaro hat keine politischen, administrativen und menschlichen Fähigkeiten, Brasilien zu regieren." Sein Verhalten sei eine Gefahr für das Volk. Bolsonaro hatte die Pandemie als "kleine Grippe" und Inszenierung der Medien bezeichnet und sich den von Gouverneuren verhängten Quarantäne-Maßnahmen widersetzt. Innerhalb eines Monats haben zwei Gesundheitsminister aufgegeben. Laut nationaler Statistik hat es bislang 290.000 Infizierte gegeben, knapp 20.000 starben. Dabei gilt Brasilien als eines der Länder mit den weltweit wenigsten Tests. Dem Bericht zufolge ist dieser der 33. Antrag auf Amtsenthebung in der 17-monatigen Regierungszeit von Bolsonaro. Alle bisherigen ließ Parlamentspräsident Rodrigo Maia nicht zu. Die Verfassung setzt hohe Hürden für das Verfahren.

Der Bundesgesundheitsminister arbeitet an einer Ausweitung der Coronavirus-Tests in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Wie Ressortchef Jens Spahn (CDU) der Zeitung "Die Welt" sagte, will er noch im Mai eine Verordnung vorlegen, die präventive Reihen-Tests in Krankenhäusern und Pflegeheimen ermöglicht. Insbesondere die Finanzierung der Tests durch die Krankenkassen war zuletzt noch umstritten.