Trotz der heftigen Corona-Welle läuft in Tschechien am Sonntag der Notstand aus. Die Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Andrej Babiš wollte eigentlich eine Verlängerung bis Mitte März durchsetzen. Das Parlament stimmte am Abend aber dagegen. Damit enden am Sonntag zahlreiche Beschränkungen, zum Beispiel die nächtliche Ausgangssperre und die Schließung von Geschäften.



Zuletzt waren die Corona-Neuinfektionen in Tschechien deutlich gestiegen, besonders wegen der ansteckenderen britischen Virusvariante. Sachsen will den Pendler-Verkehr mit dem Nachbarland stark einschränken. Die neue Schutzverordnung soll heute beschlossen werden. Der Bund will ab Sonntag wieder Grenzkontrollen einführen.