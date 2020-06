Kanzleramtschef Helge Braun hat an die Bürger appelliert, sich weiter an die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen zu halten. Der CDU-Politiker sagte am Abend im ZDF, es liege an der sehr guten Disziplin, dass die Infektionszahlen in Deutschland so niedrig seien. Auch wenn man an vielen Stellen jetzt zur Normalität zurückkehre, müssten die elementaren Regeln durchgehalten werden und zwar so lange, bis es einen Impfstoff gebe.