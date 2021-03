06:45 Uhr | Spahn verspricht erste Dosen von Johnson & Johnson ab Mitte April

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet frühestens Mitte April mit ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson. In der ARD sagte er, das Vakzin werde in den USA abgefüllt. Diese hätten faktisch einen Exportstopp für Corona-Impfstoffe verhängt. Der CDU-Politiker sagte, er finde das problematisch. Die EU-Kommission führe dazu Verhandlungen. Die EU-Kommission in Brüssel hatte den Impfstoff von Johnson & Johnson am Donnerstag als vierten Impfstoff in der EU genehmigt.

06:30 Uhr | Hausärzteverband fordert Aus für die Impfzentren

Der Deutsche Hausärzteverband ist dafür, die Impfzentren zu schließen. Verbandschef Ulrich Weigeldt sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", schon jetzt könnte man alle Impfstoffe in den Praxen verimpfen. Oberstes Ziel müsse es sein, bei steigenden Infektionszahlen so viele Menschen wie möglich in kurzer Zeit zu impfen. Das sei vor allem in den Arztpraxen möglich.



Die Gesundheitsminister hatten sich darauf verständigt, mit den Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen flächendeckend erst ab Mitte April zu beginnen. Begründet wurde das mit den knappen Ressourcen.

