Die USA drohen, ihre Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auszusetzen. "Wir werden es untersuchen und die Beendigung der Finanzierung prüfen", sagte Präsident Donald Trump während einer Pressekonferenz zur Coronavirus-Pandemie. Er revidierte damit eine nur wenige Minuten zuvor getroffene Aussage, wonach US-Gelder für die WHO auf Eis gelegt werden sollten - was nach einer bereits getroffenen Entscheidung klang. Trump hatte zuvor der WHO schwere Fehler in ihrer Reaktion auf die Ausbreitung des Corona-Virus vorgeworfen. "Die WHO hat es wirklich vergeigt", schrieb Trump auf Twitter. Die Organisation sei "China-zentrisch". "Zum Glück habe ich frühzeitig ihre Empfehlung zurückgewiesen, unsere Grenze zu China offen zu lassen", erklärte Trump. Die USA sind der größte Beitragszahler der WHO.