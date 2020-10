In Spanien sind so viele Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus erfasst worden wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Wie das Gesundheitsamt in Madrid am Abend mitteilte, wurden binnen eines Tages 267 Todesfälle gemeldet. Die höchsten Werte waren Ende März und Anfang April mit mehr als 900 registriert worden. In Spanien gilt seit dem Wochenende der Notstand.



Auch in Frankreich starben erneut hunderte Menschen an oder mit dem Coronavirus: Dort stieg die Zahl der Todesfälle bis zum Dienstagabend um 523. Das sind fast doppelt so viele wie am Montag. Heute Abend will Präsident Emmanuel Macron eine Fernsehansprache halten. Medienberichten zufolge erwägt die französische Regierung einen einmonatigen Lockdown.