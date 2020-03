Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff unterstützt Forderungen kleinerer Unternehmen nach Zuschüssen in der Corona-Krise. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, Steuerstundungen oder Kredite reichten nicht. Das, was jetzt an Liquidität fehle, hole man in den seltensten Fällen wieder rein. Unternehmen brauchten unmittelbare Liquiditätshilfen, es müsse echt Geld gezahlt werden.