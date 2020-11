In Frankreich haben sich seit Beginn der Pandemie mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilten die Behörden mit. Am Montag habe es außerdem mit 33.500 Menschen eine Rekordzahl von Corona-Patienten in Krankenhäusern gegeben. Auf dem Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr waren es etwas mehr als 32.000 Menschen. Seit gut zwei Wochen gelten in Frankreich strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Anzahl der Neuinfektionen geht seit einigen Tagen zurück.