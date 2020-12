Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Hoffnungen gedämpft, dass die Corona-Beschränkungen bald gelockert werden. In den ARD-Tagesthemen sagte Spahn am Abend, man sei bei den Infektionszahlen bei weitem noch nicht da, wo man hin müsse. Deshalb werde es ohne Zweifel auch nach dem 10. Januar Maßnahmen geben. In welchem Umfang, werde man mit den Ländern beraten.