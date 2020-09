Die Gewerkschaft der Polizei sieht kaum Möglichkeiten, bei zu großen Privatfeiern in Wohnungen einzugreifen. GdP-Vize René Klemmer sagte MDR AKTUELL, wenn die Polizei über einen möglichen Corona-Verstoß informiert werde, komme es auf die konkrete Situation an. Wenn die Beamten davon ausgehen müssten, dass ein Corona-Infizierter in der Wohnung sei, könne man ein Betreten mit Gefahr in Verzug begründen. Ansonsten werde aber ein Eingreifen schwierig bis gar unmöglich. Bund und Länder hatten sich gestern auf strengere Corona-Regeln verständigt. Danach soll bei hoher Infektionslage das Feiern in öffentlichen und angemieteten Räumen auf 50 Personen begrenzt werden. Für Partys in Privaträumen werden dann maximal 25 Menschen empfohlen.