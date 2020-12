Die Zahl der täglich verzeichneten Todesfälle durch die Corona-Pandemie hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Robert Koch-Institut bekanntgab, starben 962 weitere Menschen an oder mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Toten stieg damit auf 27.968.



Nach den Daten des Risklayer-Projekts am Karlsruher Institut für Technologie hat es 22.459 Neuinfektionen gegeben. In Sachsen meldeten die Gesundheitsämter 3.010 weitere Fälle, in Thüringen 1.005 sowie 833 in Sachsen-Anhalt. Der Sieben-Tage-Wert liegt bei 25.437.