Angesichts des beschleunigten Anstiegs der Infektionszahlen in Deutschland hat das Robert Koch-Institut in seinem neuen Lagebericht die gesamte Bevölkerung zum verstärkten Infektionsschutz aufgerufen. Dazu zählt das RKI unter anderem Abstands- und Hygieneregeln auch im Freien, Lüften von Innenräumen und die Mund-Nasen-Bedeckung. Die Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, ist laut RKI im Bundesschnitt auf 48,6 gestiegen und liegt damit nur noch knapp unter dem Warnwert 50.

Nach Daten des Risklayerprojekts der Uni Karlsruhe sind seit gestern bundesweit 7.061 neue Ansteckungen gemeldet worden, darunter knapp 500 in Mitteldeutschland. In Sachsen gab es 320 Neuinfektionen, die Zahl der aktiven Fälle kletterte auf mehr als 3.000. In Thüringen gab es 83 Neuansteckungen, in Sachsen-Anhalt 93. Beide Länder kommen damit nunmehr auf knapp 700 aktive Fälle.