Im Erzgebirgs- und im Vogtlandkreis sind wegen steigender Corona-Zahlen ab sofort alle Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern untersagt. Das geht aus den neuen Allgemeinverfügungen hervor. Davon betroffen ist auch das Heimspiel von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue am kommenden Freitag. Im Vogtland sind unter anderem in Adorf, Bad Elster und Markneukirchen private Feiern sowie Betriebs- und Vereinsfeiern auf 25, Familienfeiern auf 50 Personen beschränkt. Heute beraten die Bürgermeister des Erzgebirgskreises über die Bergparaden in der Region. Chemnitz und Aue haben die Aufzüge schon abgesagt.