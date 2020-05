01:30 Uhr| Zeitungbericht: 25 Prozent weniger Asylanträge

Die Zahl der Asylanträge in Europa ist laut einem Zeitungsbericht in den ersten vier Monaten dieses Jahres deutlich zurückgegangen. In der EU sowie der Schweiz und Norwegen sei die Zahl der neuen Asylanträge zwischen Januar und April um 25 Prozent gesunken, berichtet die "Welt" unter Berufung auf bislang unveröffentlichte Zahlen der EU-Asylbehörde Easo. Demnach wurden von Anfang Januar bis Ende April insgesamt 164.718 Asylanträge gestellt. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es 221.207.

Spitzenreiter bei den Antragszahlen ist nun Spanien (37.471) und nicht mehr Deutschland (33.714). Easo hatte bereits in der Vergangenheit berichtet, dass die Corona-Krise die Zahl der Asylsuchenden verringere. Gleichzeitig warnte die Behörde vor einem neuen Anstieg der Flüchtlingszahlen durch ein Wiedererstarken der Dschihadistenmiliz IS in Syrien und im Irak, weil dort infolge der Pandemie ein Machtvakuum entstanden sei.

00:45 Uhr | US-Experten erwarten deutlich mehr Corona-Tote

US-Wissenschaftler schätzen in einer aktualisierten Modellrechnung, dass es in den USA bis Ende Juli fast 150.000 Corona-Tote geben wird. Die höhere prognostizierte Opferzahl liege an der beginnenden Lockerung der Corona-Auflagen, erklärten Experten der Washington-Universität in Seattle. Die ganzen Auswirkungen der Lockerungen würden wegen der Zeit zwischen Ansteckungen, Tests, möglichen Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen erst in einigen Wochen klar werden, warnten die Wissenschaftler, deren Aussagen landesweit große Beachtung finden, darunter auch seitens der US-Regierung.

00:15 | Wirtschaftseperten der Union gegen Abwrackprämie

Der Parlamentskreis Mittelstand (PKM) der CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt einem Medienbericht zufolge eine Abwrackprämie für die Automobilbranche ab und fordert stattdessen eine bessere Unterstützung für Kleinunternehmen in der Krise. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf ein neues Strategiepapier des einflussreichen Parlamentskreises. "Statt sechs Milliarden für eine Autokaufprämie auszugeben, sollte die Bundesregierung besser die Unternehmen zusätzlich unterstützen, welche weiter von staatlichen Auflagen betroffen sind", sagte PKM-Chef Christian von Stetten (CDU) dem Blatt. Schausteller, Reisebüros, Busunternehmer, Veranstalter und das Gastgewerbe brauchten die Unterstützung dringender. In dem zitierten Papier werde zudem ein Rettungsfonds für besonders krisenbetroffene Firmen sowie Steuererleichterungen gefordert.