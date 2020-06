In der Corona-Krise wollte die Bundesregierung kleinen Unternehmen Berater finanzieren. Bis zu 4.000 Euro sollte es geben, wenn man sich professionell beraten lässt. Doch die zuständige Behörde hat das Programm nun gestoppt . Denn das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hatte mit 4.000 Anträgen gerechnet. Tatsächlich seien 33.000 Anträge eingegangen, sagt Amtspräsident Torsten Safarik. Die Nachfrage habe sie sehr überrascht. Insgesamt seien 15,34 Millionen Euro für das Projekt reserviert gewesen. Nun wären eigentlich 130 Millionen Euro nötig, um alle Anträge zu bewilligen. Doch das Geld ist nicht da.

Der sprunghafte Anstieg der Krankmeldungen in der Coronazeit kostet die Arbeitgeber zusätzlich 1,6 Milliarden Euro an Lohnfortzahlungen. Das hat das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft errechnet, wie die Rheinische Post schreibt. Demnach ist der Krankenstand von März bis April von 4,5 Prozent der Krankenversicherten auf 6,5 Prozent gestiegen. Das Institut führt das auf die bis Ende Mai geltende Möglichkeit zurück, sich telefonisch krankschreiben zu lassen .

Beim Auszahlen der Corona-Soforthilfen sind Tausende Betrugsverdachtsfälle aufgetreten. Das geht aus einer Antwort der zuständigen Dienststelle beim Zoll auf eine Anfrage der Bild-Zeitung hervor. Demnach erhielt die Behörde in den vergangenen neun Monaten knapp 5.000 Meldungen. In etwa 4.100 Fällen gebe es Hinweise, dass Soforthilfen tatsächlich in den Händen von Betrügern gelandet seien. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wurden bislang mehr als zwei Millionen Soforthilfe-Anträge eingereicht. Rund 13 Milliarden Euro seien bewilligt worden.