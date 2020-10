In Chemnitz gelten nach Überschreitung der Warnstufe von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche seit heute verschärfte Infektionsschutzregeln . Laut der Allgemeinverfügung dürfen sich nur noch zehn Menschen aus maximal zwei Hausständen treffen. Es gilt eine Sperrstunde für die Gastronomie von 22 bis 5 Uhr. Gaststätten und Hotels müssen Kontaktdaten ihrer Kunden erheben. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind untersagt. Mehr regionale Corona-Meldungen im Sachsen-Ticker .

Mit genau 11.984 Coronavirus-Neuinfektionen im Land haben die tschechischen Behörden so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um 106 auf 1.619. Das Land mit gut zehn Millionen Einwohnern hat eine der höchsten Infektionsraten in Europa. Die Regierung will heute in einer Sondersitzung über die Krise beraten. Es werden weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erwartet.