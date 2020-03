In Südkorea gibt es einen Sprung bei den Neuinfektionen. Viele wurden bei Tests in einem großen Callcenter festgestellt. Dort war das Coronavirus Anfang der Woche nachgewiesen worden. Am Mittwoch wurden landesweit 242 neue Fälle gemeldet, am Vortag waren es nur 35 gewesen. Insgesamt haben sich in Südkorea 7.755 Menschen mit dem Virus angesteckt, das ist in Asien nach China die stärkste Ausbreitung.