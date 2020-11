Der sächsische Hotel- und Gaststättenverband hofft, dass die neuen Corona-Hilfen des Bundes rasch kommen. Dehoga-Landeschef Axel Klein sagte MDR AKTUELL, man habe nichts mehr in den Büchern. Viele Kunden hätten alle Weihnachtsfeiern und andere Veranstaltungen bis Ende des Jahres abgesagt. Das mache den Unternehmen große Sorgen. Entscheidend sei deshalb, was in den nächsten Tagen passiere. Die Bundeshilfen müssten schnell und unbürokratisch fließen, so Klein.