In den USA sind laut Zahlen der Johns Hopkins Universität insgesamt bisher 186.265 Menschen an Covid-19 erkrankt - so viel wie in keinem anderen Land. 3.810 von ihnen starben, 6.910 sind wieder genesen.

In Großbritannien ist ein 13 Jahre alter Junge nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das Krankenhaus und die Familie des Jungen teilten am Dienstagabend mit, über eine Vorerkrankung des Jungen sei nichts bekannt gewesen. Der Junge sei am Donnerstag mit den für eine Infektion mit dem Erreger typischen Symptomen und Atemnot in ein Krankenhaus in London eingeliefert und einen Tag später positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei künstlich beatmet und in ein künstliches Koma versetzt worden, hieß es von der Familie. Der Junge starb am Montag.