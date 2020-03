Die Finanzminister der Euro-Zone haben zugestimmt, den Rettungsfonds ESM für Hilfen in der Corona-Krise zu nutzen. Eurogruppenchef Mario Centeno sagte nach Beratungen, um die ökonomischen Folgen der Pandemie abzumildern, könnten Länder rund zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung als vorsorgliche Kreditlinie vom ESM bekommen. Einige Details seien aber noch offen. So ist strittig, ob Hilfen an Auflagen geknüpft werden. Die endgültige Entscheidung sollen die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag treffen. Der ESM hat ungenutzte Kreditlinien von 410 Milliarden Euro aus der Zeit der Staatsschuldenkrise. Am stärksten betroffen von der Coronavirus-Krise sind Italien und Spanien.