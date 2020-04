Pandemie Coronavirus-Ticker: Trump stoppt Zahlungen an WHO

Der Bundesaußenminister warnt vor "dramatischen Folgen" ein verfrühten Lockerung der Kontaktsperren. Mitten in der Corona-Pandemie stoppt US-Präsident Trump die Zahlungen an die WHO. New York zählt nun auch Verdachtsfälle zu den Corona-Toten und kommt so auf 10.000 Opfer der Pandemie.