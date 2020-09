In England werden wegen steigender Fallzahlen die Maßnahmen gegen das Coronavirus verschärft. Die Regierung teilte mit, ab kommendem Montag seien Zusammenkünfte von mehr als sechs Personen verboten. Das gelte für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und auch an der freien Luft. Ausnahmen gebe es für Schulen, Arbeitsplätze sowie Hochzeiten und Beerdigungen. Wenn jemand gegen die Vorgaben verstoße, könnten Bußgelder verhängt werden.