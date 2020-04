In Sachsen-Anhalt gelten ab Mittwoch neue Regeln zur Kinder-Notbetreuung in Kitas. Nach einem Erlass des Sozialministeriums dürfen jetzt zwölf Kinder in einem Raum betreut werden, statt zuletzt fünf. Bedingung sind feste Gruppen, also dieselben Kinder und Betreuer im Raum. Die Kita-Notbetreuung soll ausgeweitet werden. Ab nächster Woche können landesweit Alleinerziehende das Angebot nutzen. Zudem bekommen Eltern weiterer Berufsgruppen die Möglichkeit, ihre Kinder in Notbetreuung zu geben. Die Familienminister von Bund und Ländern hatten am Montag eine behutsame Ausweitung der Kita-Betreuung vereinbart.