Coronavirus-Ticker Italien will Corona-Notstand verlängern

Italien will den Corona-Notstand bis Mitte Oktober verlängern. Der Senat stimmte am Dienstagabend für einen entsprechenden Antrag der Regierung. Heute muss noch das Abgeordnetenhaus entscheiden. Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte in der Debatte für die Verlängerung geworben. Er sagte, das Coronavirus entwickle sich weiter und sei noch nicht am Ende. Es wäre unpassend, eine effektive Maßnahme abrupt zu beenden. Die derzeitige Notstandsregelung war Ende Januar verhängt worden und läuft am Freitag aus.