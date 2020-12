Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Dienstag erneut besorgt über die Infektionszahlen gezeigt. In einer Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion wies sie auf die hohe Zahl der Einkaufenden kurz vor dem Lockdown hin, Sie hoffe, "dass das Einkaufsverhalten jetzt am Montag und Dienstag uns nicht nach hinten wirft", wurde die Kanzlerin zitiert. Den Lockdown hatten der Bund und die Länder am Sonntag beschlossen. Die Maßnahmen sind vorerst bis 10. Januar befristet.