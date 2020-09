Coronavirus-Pandemie Ticker: Indien mit mehr als fünf Millionen Infektionen

In Indien breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Das Robert-Koch Institut erwartet, dass bald verschiedene Impfstoffe zur Verfügung stehen. Corona-Entwarnung in der irischen Regierung, ein Verdachtsfall hat sich nicht bestätigt. In Griechenland gibt es an den Schulen einen "Masken-Eklat". Die aktuellen Entwicklungen zur Pandemie in unserem Coronavirus-Ticker.