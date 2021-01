Trotz der Corona-Krise wagen in Mitteldeutschland viele Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit. Gründer-Betreuerin Benjamin Kuhl von der Handelshochschule Leipzig sagte MDR AKTUELL, in der Pandemie sei die Zahl der eingereichten Ideen sogar gestiegen. Die Themen reichten vom digitalen Lernen über neue Kommunikationsformen in der Medienbranche bis hin zu alternativen Geschäftsmodellen für das Hotel- und Freizeitgewerbe.



Der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Reint E. Gropp, zeigte sich von dem Trend nicht überrascht. Historisch betrachtet stelle man immer wieder fest, dass sich in Notlagen mehr Menschen selbstständig machten.