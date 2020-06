Der Steuerzahlerbund hat sich entsetzt über den neuen Nachtragshaushalt geäußert, den das Bundeskabinett heute auf den Weg bringen will. Verbandspräsident Reiner Holznagel sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Finanzminister Olaf Scholz mache damit mehr Schulden als eigentlich notwendig. Zudem würden unter dem Deckmantel der Coronahilfen dauerhafte Aufgaben wie die Digitalisierung finanziert, die in den normalen Haushalt gehörten. Mit dem zweiten Nachtragshaushalt will die Bundesregierung die Neuverschuldung um weitere 62,5 Milliarden Euro aufstocken.

Der Bund will den Ländern in der Corona-Krise finanziell stärker entgegenkommen als bisher. Das geht aus einem Reuters vorliegenden Beschlusspapier für das Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel heute in Erfurt hervor. Demnach übernimmt der Bund auch den Länderanteil an den Ausfällen aus der halbjährigen Senkung der Mehrwertsteuer. Ferner wolle der Bund sich ab 2021 stärker an den Kosten aus den Zusatzversorgungssystemen der DDR beteiligen, was die ostdeutschen Länder entlasten würde.