Bei einem virtuellen Schulgipfel wollen Vertreter der bayerischen Staatsregierung heute Nachmittag mit Lehrern, Schülern und Eltern über die Situation an den Schulen sprechen. Im Vorfeld hatte es Kritik der Verbände an der bayerischen Schulpolitik in der Coronavirus-Pandemie gegeben. Auch in Sachsen-Anhalt werden viele Regeln für die Schulen als schwer umsetzbar angesehen.