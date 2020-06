Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte in der ARD, es handle sich um eine notwendige Sicherheitsmaßnahme. Man wolle nicht, dass der Urlaub in Bayern für viele Menschen unsicher werde. In dem Bundesland dürfen Herbergen künftig keine Menschen mehr aus Landkreisen aufnehmen, die besonders viele Corona-Neuinfektionen haben. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hatte zuvor gewarnt, Urlauber aus dem Kreis Gütersloh in der Urlaubssaison zu benachteiligen. Außerhalb der stark betroffenen Fleischindustrie seien bisher kaum Corona-Fälle bekannt.