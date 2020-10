Coronavirus-Pandemie Ticker: Gegenwind für Corona-Grenzwert und Beherbergungsverbote

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer stellt den Grenzwert für Corona-Risikogebiete infrage. Auch für die innerdeutschen Beherbergungsverbote gibt es Gegenwind. Zu diesen Fragen will heute Kanzlerin Merkel mit den Ländern eine möglichst klare Linie finden. In den USA wurde eine weitere Impfstofferprobung ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie in unserem Ticker.