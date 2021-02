Der Lockdown treibt Friseure zunehmend in die Schwarzarbeit. Darauf hat die Handwerkskammer Magdeburg bei MDR AKTUELL hingewiesen. Geschäftsführer Burghard Grupe sagte, Kunden riefen ihren Friseur an und machten Druck. Wenn dieser ablehne, gingen die Kunden zu einem anderen Friseur, der ihnen die Haare schneide. Es werde dann in die heimische Küche ausgewichen – ohne Mindestabstand, Maske und dokumentierte Kontaktdaten. Grupe warnte, das werde die Corona-Pandemie noch befeuern. Natürlich sei Schwarzarbeit nicht richtig, sie sei aber Realität. Konkrete Zahlen zum Umfang lägen der Handwerkskammer nicht vor.