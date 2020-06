05:00 Uhr | Brasilien meldet wieder alle Zahlen

Entsprechend der Anordnung des Obersten Gerichts gibt Brasiliens Regierung wieder die kompletten Corona-Zahlen bekannt. Auf der Website des Gesundheitsministeriums wurden sowohl die Infektions- und Totenzahlen in den vorherigen 24 Stunden als auch die jeweiligen Gesamtzahlen bekanntgegeben. Seit dem Wochenende waren nur noch die Zahlen des Vortags gemeldet worden. Kritiker warfen der Regierung vor, die dramatische Gesamtlage verschleiern zu wollen. Brasilien ist das von der Pandemie am stärksten betroffene Land in Lateinamerika. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag sind 1.272 weitere Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gestorben. Insgesamt gibt es damit 38.406 Corona-Tote und knapp 740.000 bestätigte Infektionen.

04:00 Uhr | GKV wollen schnell Massentests

Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung hat eine schnelle Einführung von Corona-Massentests angekündigt. Vorstand Stefanie Stoff-Ahnis sagte dem "Handelsblatt", die Ausweitung der Tests sei der richtige Ansatz. Die Kassen würden nun für eine rasche und reibungslose Umsetzung sorgen. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, dass künftig auch Menschen ohne Krankheitssymptome getestet werden. Die Kosten von 50 Euro pro Test übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung.

02:15 Uhr | Infektionen bei US-Nationalgarde

In der US-Nationalgarde sind nach einem Einsatz bei Anti-Rassismus-Protesten in Washington mehrere Corona-Fälle aufgetreten. Das teilte eine Sprecherin der Nationalgarde-Einheit der US-Hauptstadt mit. Wie viele es genau waren, sagte sie nicht. Die Infektionen seien festgestellt worden, nachdem die Truppe bei Protesten in der Nähe des Weißen Hauses im Einsatz gewesen sei. Zwar hätten viele Demonstranten Atemschutzmasken getragen, jedoch nicht alle. Auch viele Mitglieder der Sicherheitskräfte hätten keine Masken getragen.

01:00 Uhr | Lufthansa-Piloten bieten Gehaltsverzicht an