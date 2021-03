Die Kassenärztliche Bundesvereinigung halten es für machbar, ab April in den Arztpraxen monatlich 20 Millionen Menschen gegen das Corona-Virus zu impfen. Vorsitzender Andreas Gassen sagte der Zeitung "Welt", bis Mitte Juni könnte die erwachsene Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten haben. Wenn es genug Nachschub an Impfdosen gebe, könne die weitgehende Immunisierung Anfang August abgeschlossen sein - und nicht erst Ende September, wie Kanzlerin Merkel gesagt habe. Gassen beklagte, derzeit werde die Impfkampagne durch die deutsche Neigung gebremst, den Bürokratie-Oscar gewinnen zu wollen. Man sollte nicht alles bis ins Kleinste regeln wollen. Zudem sollte die strenge Priorisierung der Ständigen Impfkommission schrittweise zurückgezogen werden.

Sachsen nimmt heute in Plauen ein weiteres Impfzentrum in Betrieb. Im Vogtlandkreis sollen wegen der hohen Infektionszahlen alle Menschen ab 18 geimpft werden können. Auch in Thüringen starten heute zwei neue Impfzentren - und zwar in Erfurt und in Gera.