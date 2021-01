In Sachsen-Anhalt soll die Neuregelung der Maskenpflicht bereits ab Freitag gelten. Das kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff nach den neuen Bund/Länder-Beschlüssen von gestern Abend an. Zudem sollten alle Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenzen von mehr als 200 schärfere Regeln erlassen. Weitere Beschlüsse will die Landesregierung heute Nachmittag bekannt geben. In Thüringen kündigte Regierungschef Ramelow an, die Beschlüsse in seinem Land umsetzen zu wollen. Zuvor berät heute Nachmittag aber noch der Landtag darüber. Die AfD-Fraktion hatte die Sondersitzung gefordert, Grüne, CDU und FDP einige Korrekturen oder Präzisierungen gefordert. Die sächsische Regierung will am Mittag bekanntgeben, wie die Beschlüsse umgesetzt werden.